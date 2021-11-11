ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Genç Ol ADÜ Topluluğu'nun Tralleis Antik Kent gezisine katıldı.

Tralleis Antik Kenti'nin Aydın'ı temsil eden önemli bir değer olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiğini ifade etti. Genç Ol ADÜ Topluluğu Başkanı Emre Çetin, katılım ve desteklerinden dolayı Rektör Aldemir'e teşekkür ederek, “Düzenlediğimiz gezi ile üniversitemiz öğrencilerinin; Aydın ilini tanımasını, kültürel ve tarihi değerlerini görmesini amaçladık” dedi.

Arkeolog rehber eşliğinde gerçekleşen gezide; antik kentin tarihsel ve kültürel geçmişi, kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan yapılar katılımcılara anlatıldı. Gezi, bölgeye ev sahipliği yapmış olan medeniyetler hakkında bilgi verilmesinin ardından sona erdi.

Gezide ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer ve Genç Ol ADÜ Topluluğu üyeleri yer aldı.