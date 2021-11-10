ADÜ Rektörü Aldemir, Devlet Konservatuarı öğrencileri ile bir araya geldi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci Buluşmaları kapsamında Devlet Konservatuarı öğrencileri ile Kuşadası'nda bir araya geldi.

Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin koro ile İstiklal Marşı ve hazırladıkları eserleri seslendirmesiyle başlayan programda daha sonra ADÜ öğretim üyelerince hazırlanan Klasik Müzik, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği örnekleriyle sunum devam etti. Sunumun ardından konservatuvar öğrencileriyle görüşen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Hocalarınız her zaman sizlerin iyiliğinizi ister, onları örnek alın. Mesleki ve insani gelişiminizde mutlaka hocalarınız sizlerin rol modeli olsun. Aileleriniz yanınızda olmayabilir; biz her zaman yanınızdayız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çok büyük bir aile, bunu unutmayın” dedi.

Devlet Konservatuarı'nın taşınma sürecinin ardından çok hızlı bir adaptasyon gösterdiğini de ifade eden Rektör Aldemir, “Başta Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize bu üstün gayretleri dolayısıyla teşekkür ederim” dedi.

Program, Rektör Aldemir'in Rektör-Öğrenci buluşmalarının sonunda fakültenin akademisyenleri ile 2021-2022 Akademik yılını değerlendirmesiyle sona erdi.