ADÜ Rektörü Aldemir, eski bakan Koç'u ağırladı

hükümet kültür ve Turizm Bakanı, TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Atilla Koç ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile beraberindeki heyet Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladığını söyleyerek gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.