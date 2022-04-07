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ADÜ Rektörü Aldemir, gençlerle bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ kampüsü içerisinde yer alan Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi ziyaret etti.



Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi yeni yerinde ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak hayırlı olması temennisinde bulundu. Gençlerin sosyal ve kültürel anlamda güçlü olmasını istediğini bu anlamda da yapılacak çalışmaların destekçisi olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ziyarette, gençlerle sohbet ederek onlarla vakit geçirdi.

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