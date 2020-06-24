ADÜ Rektörü Aldemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer'i ziyaret etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Aydın'ın çok önemli bir lokasyonda tarih, kültür ve turizm için bir cazibe noktası olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın için gerçekleşecek çalışmalarda üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer de ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e nezaketinden dolayı teşekkür etti.