ADÜ Rektörü Aldemir, İstanbul Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversiteleri Rektörleri ile görüştü

Dr. Osman Selçuk Aldemir, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteler arası bilimsel iş birliğinin önemine vurgu yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, misafirperverlikleri için Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerde, akademik işbirliği, üniversiteler arası bilimsel çalışmalar ve projelerle ilgili görüşmeler yapıldı.