ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın-İzmir otobanında sabah trafik kazası geçiren ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Asistan Hekimleri Dr. Aybüke Parlakdağ, Dr. Fatma Nalbant, Dr. Hilal Topyıldız, Dr. Merve Bıyıklı ve Dr. Selin Işık'ı getirildikleri ADÜ Acil Servis'te ziyaret edip, durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADÜ Hastanesi Acil Servisi'nde kontrol altına alınan Dr. Aybüke Parlakdağ, Dr. Fatma Nalbant, Dr. Hilal Topyıldız, Dr. Merve Bıyıklı ve Dr. Selin Işık'a yapılan ilk müdahalelerinin ardından durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Asistanlarımızın durumu iyi. Önemli bir kaza geçirdiler ancak tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması. Çeşitli kırıklar ve kazanın etkisiyle oluşan yaralanmalar var. Temennimiz, en kısa zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde dönmeleri. Hepimize geçmiş olsun" dedi.