ADÜ Rektörü Aldemir mevkidaşlarını ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde farklı üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları ADÜ Restoran'da bir araya gelerek, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından ağırlandı.

Aydın'da düzenlenen '8. Verimlilik Proje Ödül Töreni' öncesi bir araya gelen çeşitli üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından, üniversitelerin iş birliklerinin, ortak projelerin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konuları görüşüldü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenleri ADÜ kampüsünde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı üniversite rektörleri ve rektör yardımcılarına teşekkür etti.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken ziyarete; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ensar Yeşilyurt, Malatya Turgut Özal Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut katıldı.