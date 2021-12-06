ADÜ Rektörü Aldemir, MHP heyetini ağırladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu, 26. Dönem Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Deniz Depboylu, 27. Dönem Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, MYK Üyeleri Necmi Yıldırım, Mehmet Ödevli, Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Fatih Esmek, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağoğlu, Aydın ve öğrencilerin sorunlarının takipçisi olduğunu belirterek çözüm noktasında hizmet şiarıyla hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti. Üniversitemizin son dönemdeki başarılarının gurur verici olduğunu belirten Osmanağoğlu, “Aydın ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni daha iyi noktalara getirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Üniversitemizin projelerinin Ankara'da da takipçisi olacağız. 48 milletvekilimiz ile Aydın için hizmet etmeye hazırız” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'de huzur ile bilimsel seferberlik içerisinde çalışmaların yürütüldüğünü bu kapsamda da başarı grafiğimizin günden güne arttığını vurguladı. Üniversitenin bölgenin yükselen değerli olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Teknolojinin kullanıcı değil üreticisi olmak istiyoruz. Bu anlamda oluşturulacak bilimsel projelere destek vermek ve Ankara'ya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Üniversitenin Aydın için lokomotif görevi üstlenen bir kurum olduğunu belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ADÜ ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti.

Ziyaret, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in hediye takdimi ile sona erdi.