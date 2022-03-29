ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ'nün bölgenin kalbi olduğunu ve şehre büyük bir katma değer sağladığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, ADÜ'nün başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. ADÜ'nün bilimsel anlamda gün geçtikçe güç kazandığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, üniversite-şehir iş birliğine önem verdiğini söyledi. Ziyaret, Rektör Aldemir'in nazik ziyaretinden dolayı Milletvekili Posacı'ya teşekkür etmesiyle sona erdi.