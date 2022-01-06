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ADÜ Rektörü Aldemir, Nazilli MYO ve Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri ile bir araya geldi.



Medeniyeti inşa etme yolunda gençlerin öneminin ve rolünün büyük olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Dünya ile entegre olun, sizi bir adım öne çıkaracak ne varsa kendinize katın. Kabuğunuzu kırın ve idealist bir yapıyla ülkemizin geleceğine, medeniyet yarışımıza omuz verin” dedi.



Nazilli MYO ve SHMYO Rektör-Öğrenci Buluşması Programı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Nazilli MYO Müdür V. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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