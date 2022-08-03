İhlas Haber Ajansı

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ADÜ Rektörü Aldemir, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ağırladı

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vatanı, milleti ve mukaddes değerleri için canlarını feda eden şehitlerin her zaman minnet ve şükranla anılacağını belirterek, “En yüce mertebe olan ‘şehitlik' mertebesinde olan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Onlar bu toprakları vatan yapan şuurun en yüce temsilcileri. Ruhları şad olsun” dedi.



Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

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