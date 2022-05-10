ADÜ Rektörü Aldemir, Tiyatro Topluluğu'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tiyatro Topluluğu standını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Topluluğun çalışmalarını öğrencilerden dinleyerek sohbet eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra kültürel ve sosyal donanımın da öğrencilerin gelecekleri açısından önem taşıdığını ifade etti. Tiyatronun güçlü ve özel bir sanat dalı olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrenci topluluklarının çalışmalarını yakından takip ettiğini ve önemsediğini söyledi.