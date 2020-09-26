ADÜ Rektörü Aldemir, Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'na katıldı

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından telekonferans yöntemi ile düzenlenen ‘Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'na katıldı.

“Doğu Akdeniz, Türkiye için mavi vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor”

Video konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, doğu Akdeniz hakkında son yıllarda birçok şey söylendiğine işaret ederek, “Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi ‘yeni imparatorluklarının doğum yeri' olarak görüyor. Başkaları, burayı ‘bir sonraki küresel çatışma noktası' olarak değerlendiriyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için ise Mavi Vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor” dedi.

Altun, Türkiye'nin son aylarda dünyaya çok net bir mesaj verdiğini belirterek, “Milletimizin bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir; demokrasilerde bu normaldir ancak biz Türkiye'nin hak ve çıkarlarının korunması noktasında biriz. Uluslararası hukukun bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Sesi en çok çıkanın her zaman haklı olmadığını iyi biliyoruz. İşte bu yüzden Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu” ifadelerini kullandı.

Konferansın birinci oturumu ‘Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu' ikinci oturumu ise ‘Doğu Akdeniz'de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Yansımaları' konularında gerçekleşti.

Sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleşen konferansta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkileri ele alındı.