İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ADÜ Rektörü Aldemir, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, merkez yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.



Yemekhaneye gerçekleştirdiği ziyarette, öğrencilerle sohbet eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi. Öğrencileri evlatları olarak gördüğünü belirten Rektör Aldemir, her türlü sorunda kendisi ile iletişime geçebileceklerini ifade etti. Öğrenciler ise ADÜ Rektörü Aldemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.