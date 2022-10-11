ADÜ Rektörü Aldemir üniversite yemekhanesinde öğrencilerle buluştu

Dr. Osman Selçuk Aldemir, yemekhane ve kantinlerde yemek yiyen öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrenci odaklı yaklaşımla öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını belirtti. Öğrenciler ise ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Aldemir'e üniversitenin imkanlarından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite kampüsünde yer alan 'Kampüse Hoş geldin' standını da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Rektör Aldemir, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.