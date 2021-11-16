ADÜ Rektörü Aldemir, Veteriner Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilere mesleki ve insani gelişim süreçlerinde hocalarını örnek olmaları tavsiyesinde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Pandemi sonrası yaşadığımız adaptasyon sürecini hep beraber aşacağız. Bizler her zaman yanınızdayız, bunu unutmayın. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Hiç bir konuda umutsuzluğa düşmeyin; bir tek ölümün çaresi yok. Sorunlarınızı bizimle paylaşın birlikte çözelim. Sizler bizlere emanetsiniz, ben sizleri kendi çocuğumdan ayırmıyorum” dedi.

ADÜ Veteriner Fakültesi'nin dünyanın ve ülkenin en iyi veteriner fakülteleri arasında yer aldığını vurgulayan Rektör Aldemir, “Dünyanın en iyi Veteriner Fakülteleri arasında ülkemizden iki fakülte var ve bunlardan biri Üniversitemiz Veteriner Fakültesi; bu kapsamda tüm akademik ve idari personelimize üstün gayretleri dolayısıyla teşekkür ederim. Sizler de bu ayrıcalığın tadını çıkartın, çok çalışarak ülkemizin geleceğine katkı yapacaksınız; medeniyet yarışımızda bayrak artık sizlerde. Onu en iyi yerlere taşıyacağınızdan asla şüphem yok" diye konuştu.

Program sonrasında öğrencilerden gelen masa tenisi teklifini geri çevirmeyen Aldemir, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte masa tenisi oynadı. Veteriner Fakültesi Rektör-Öğrenci buluşması programı, Rektör Aldemir ve fakültenin akademisyenleri ile gerçekleşen 2021-2022 Akademik Yılı değerlendirmesinin ardında sona erdi.

Toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.