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ADÜ Rektörü Aldemir, yeni atanan müdürlere başarılar dileğinde bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesi ve Aydın Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.


Ziyaretlerde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz eşlik etti.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanan Doç. Dr. İlyas Karabıyık'a yeni görevlerinde başarılar dileyen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel çalışmaların her zaman destekleyicisi olduğunu vurguladı.

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