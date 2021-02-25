İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Rektörü Aldemir, Yeni Nesil Hastane Kompleksi'nde incelemelerde bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir, inşaatı devam eden Yeni Nesil Hastane Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


İncelemelerde Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Adem Yavuz Avşar ve Hastane Başmüdür v. Numan Fikret Demirci bulundu.


Beş kattan oluşan binada, 27 bin metrekare alanda devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgi alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yeni Nesil Hastanenin Türkiye'de örnek teşkil edecek bir donanımda hazırlandığını belirtti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yeni Nesil Hastanemizin teknolojik kapasitesi, konfor düzeyi incelendiğinde Aydın için bir gurur kaynağı olacağını düşünüyoruz. Ülkemize ve Aydın'a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.