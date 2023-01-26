ADÜ Rektörü, Didim Kaymakamı Kuruca'yı ağırladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Didim Meslek Yüksekokulu'nun Didim'in ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayarak ilçeye değer kattığını ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversite-şehir iş birliğini önemsediklerini söyledi. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat ile Kaymakamlık heyetinin eşlik ettiği ziyarette, iş birliğinin devam etmesi noktasında ortak kararlar alındı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.