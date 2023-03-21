ADÜ Rektörü Kent, Aydın Valisi Aksoy ile görüştü

Dr. Bülent Kent, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Aydın'daki en büyük kamu kurumlarından biri olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin Aydın iline sosyal ve ekonomik olarak katkı sağlayacağına değinen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, “Üniversitemizin değişimi ve gelişimi için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Eğitime büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e rektörlük görevinde başarılar dileyerek, “İlimizin verilerini daha iyi noktalara taşıyabilmek adına iş birliği içinde gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iş birliği çalışmalarının görüşülmesi ve iyi dileklerin aktarılması ile sona erdi.