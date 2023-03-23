ADÜ Rektörü Kent, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ağırladı

Dr. Bülent Kent'e makamında iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversite-şehir iş birliğini önemsediklerini vurgulayarak bu anlamda adımlar atılacağını belirtti. Yeni dönemde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e başarı temennilerinde bulunarak, gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların destekleyicisi olacaklarını vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy, “Aydın iline sosyal ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayan Üniversitemizle, ilimizin gelişimi için iş birliği içinde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret, iş birliği çalışmalarının görüşülmesi ve iyi dileklerin aktarılması ile sona erdi.