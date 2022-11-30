ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir ‘Sosyal Arabuluculuk' yemin törenine katıldı

Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilecek olan 'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen programla tanıtılırken, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'de toplantıya katıldı.

Programdaki konuşmasında, gelecekte daha barışçıl bir toplum oluşturabilmek için üniversitelere önemli görevler düştüğünü ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Amacı temel insan haklarına yönelik en büyük risk olan şiddeti daha ortaya çıkmadan önlemek, sosyal dokuyu güçlendirmek, şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı oluşturmak olan İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Programı'nı önemsiyoruz. Arabuluculuğun toplumsal uzlaşı kültürüne katkısına yürekten inanıyoruz. Bu önemli projede emeği olan, alın ve akıl teri döken tüm paydaşlarımızı ve saha çalışmacılarını tebrik ediyor, uzlaşı için en önemli dayanak noktası olan sosyal arabulucuları tebrik ediyorum” dedi.

“Sahadaki en büyük ihtiyaç şiddetle ilgili aktörlerin olmaması”

Şiddeti tam anlamıyla kavrayamamanın çözüm yolunda eksikliklere neden olduğunu belirten HEGEM Başkanı Adem Solak, “Yapılan araştırmalar sahadaki en büyük ihtiyacın şiddetle ilgili aktörlerin bulunmaması sorunundan kaynaklandığını gösteriyor. Bu projenin amacı insan hakları, şiddet, demokrasi ve birlikte yaşama kültürü kavramlarının iç içe kavramlar olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Bunu sağlamaya çalışırken de işin ehli insanlarla bunu yapmak gerekmektedir. Dünyada olup bitenleri bilmenin en önemli kurumsal yeri de üniversitelerdir” diye konuştu.

Program, proje çerçevesinde yürütülmekte olan Yeminli Sosyal Arabuluculuk sertifikalarının 2 bin 317 arabulucu adaya verilmesiyle sona erdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de katılım sağladığı projenin açılış töreninde; HEGEM Başkanı Adem Solak, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar'ın yanı sıra 7 bakan temsilcisi ile 21 üniversite rektörü ve davetliler yer aldı.