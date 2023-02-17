ADÜ sağlık ekibi depremin 261'inci saatindeki kurtuluşa destek oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arama-Kurtarma Ekibi'nin de desteklediği çalışmalarda Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın olduğu şehirlerden kurtuluş haberleri art arda geldi. 260. saatte Antakya'da 14 yaşındaki Osman Halebiye ve 261. saatte 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu enkazdan çıkarıldı.

Afet ve acil durumlara yönelik detaylı eğitimlerini aldıktan sonra AFAD Genel Başkanlık tarafından akredite bir grup olmak için teorik ve saha eğitimlerini tamamlayan ADÜ Arama-Kurtarma Ekibi'nin de desteklediği yardım çalışmalarında Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte, yoğun çabaların sonucunda tekrar aramızda. Şu an Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi gerçekleştiriliyor. Hepimiz adına yavrumuzun yanındayım" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin ellerinde olan 14 yaşındaki Osman Halebiye ve 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nun sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.