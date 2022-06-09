ADÜ Sağlık Hizmetleri MYO mezuniyet töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Törene, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı Aybüke Kurt, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD ve Anatomi ABD öğretim üyeleri, Aydın Sağlık Hizmetleri MYO akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, yaptığı açılış konuşmasında Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun dinamik bir yapıya sahip olduğunu, her yıl öğrenci sayılarının arttığını ve buna bağlı olarak her yıl sağlık alanında artan oranda istihdam edilecek mezunlar verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hulki Başaloğlu; öğrencilerin başarılı birer sağlık elemanı olarak yetişmesinde başta ADÜ Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini sunmasının ardından yeni mezunları tebrik ederek sözlerine son verdi.

Yüksekokul birincileri İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri Aylin Öztaş ve Yelda Bilgen, Yüksekokul ikincisi İl ve Acil Yardım Programı öğrencisi Derya Güngör, Yüksekokul üçüncüsü Anestezi Programı öğrencisi Kübra Tatar'a başarı belgeleri verildi.

Prof. Dr. Canan Hazır'ın meslek andını okutmasının öğrencilerin keplerini atması ile tören sona erdi.