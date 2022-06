ADÜ şampiyonlarını kutladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2021-2022 sezonunda düzenlenen müsabakalarda derece alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için Atatürk Kongre Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan dans gösteri ile devam eden programda açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Üniversitemizi ve Aydın'ı gururlandırmayı sürdürüyor. Yakaladıkları başarılarla bir cazibe merkezi olan Spor Bilimleri Fakültemiz hem bölgenin hem de alanında başarılı öğrencilerin ilk tercihi konumunda. Bu başarıda emeği geçen öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin Avrupa ve Dünya şampiyonu olan milli sporcularının bulunduğu, Türkiye'de başvuru anlamında en çok kabul alan okullardan biri olmanın haklı gururunu yaşadığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Son dönemde ülke olarak pek çok branşta tarihi başarılar elde ettik. Sporcu eğitim merkezleri, altyapıda gerçekleşen önemli tesisleşme çalışmaları yetenek taramaları, milli sporcu bursları gibi çalışmalar bu başarıların kilometre taşlarıdır. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporculara verdiği değer, ülkemizde spora yapılan yatırım, bizim için büyük şans. Böyle olunca başarı tüm bunların sonrasında önemli bir sonuç. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz” dedi.

ADÜ' nün hedefinin her zaman zirve olduğunu belirten Rektör Aldemir, “Ulusal ve uluslararası başarılara giden yolda ADÜ Ailesi olarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve sporcularımıza her türlü katkıyı vereceğiz. Sporcularımızın her zaman yanındayız. ‘Şampiyonların Okulu' sıfatı önemli bir misyon ve bu misyonu taşımak herkese nasip olmaz. İnşallah öğrencilerimiz bizleri gururlandırmaya bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü; atletizm, basketbol, basketbol 3x3, futbol, güreş, halk dansları, plaj voleybolu, salon atletizmi, salon futbolu, satranç ve voleybol müsabakalarında derece elde öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.