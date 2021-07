ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Akkoyun Adnan Menderes Müzesi'ni kaleme aldı

Dr. Turan Akkoyun Yerli Düşünce Dergisi'nde 'Menderes, Demokrasi Çıkışı' başlıklı makaleyle konuyu ele aldı.

Aydın'da inşası tamamlanan açılma aşamasına gelen Adnan Menderes Müzesi açılış için gün sayıyor. ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı ve Adnan Menderes Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun Ankara'da yayınlanmakta olan Yerli Düşünce Dergisi'nde 'Menderes, Demokrasi Çıkışı' başlı makaleyi kaleme aldı. Adnan Menderes'in önemli bir devlet adamı olduğunu ifade eden Akkoyun, "Beş bin yıldan beri varlığı bilinen, dört bin yıldan beri kaynaklardan takip edilen, iki bin üç yüz yıldır bağımsız yaşayan, bin yıldır İslamiyet ile şereflenen, bin yıla yaklaşan zamandır İslam alemin siyasi liderliğini üstlenen, yüz elli yıldır anayasal ve parlamenter zeminde ilerleyen, yüz yıldır millî egemenliği benimseyen, yüz yıla dayanan vakitten beri Cumhuriyet rejimini sahiplenen, yetmiş yıldır her türlü darbe tazyikine karşı demokrasiyi yaşatarak yürüyen Türk milleti evlatları arasında isimli-isimli birçok devlet adamı yetiştirmiştir. 22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960 tarihleri arası iktidarı temsil eden Başvekil Adnan Menderes önemli bir devlet adamıdır. Sadece kendi biyografisi ve çevresinde değer kazanmamış, karşısında yer alanlarda dahi anlık, toplumda ise geleceği şekillendirme başarısı göstermiştir. Yıllar yılı Kaf Dağının ardında bırakılmaya çalışılsa da gönüllerden ırak tutulamamıştır" dedi.

Türk milletinin 2. Dünya savaşı ve sonrasında kendine biçilen misyondaki bütün bedelleri en ağır bir şekilde ödediğini belirten Akkoyun, "Türklüğün ilk anavatanında ayrı, ikinci anavatanında ayrı her birinde parça parça edilme projelerine rağmen esaslı yürüyüşünü sürdürmüştür. Edebiyatçı Cavid Ersen'in isabetli vurgusuyla 'Beyaz İhtilal' olarak demokrasi yolculuğundaki önemli bir dönemeç sonrasında 50'li yılların tamamına mühür vuruldu. Bu mühür demokrasi ile sınırlı kalmayıp, tarıma, eğitime, sağlığa, ulaşıma kısaca hemen hemen bütün sektörlere uzandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Atatürk, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Yüksek İslam Enstitüsü ve benzeri kurumlar ülkenin ilim merkezi haline gelen yükseköğrenim hamleleri olarak kayda geçti. Yükseköğretimi çağdaş dünyada özgün bir dereceye taşıma yönünde seçkin hamleler gerçekleştirmiştir. XX. yüzyılın ikinci yarısının beşte birinde başbakanlığın ötesinde halkın ihtiyaçlarını karşılama hususunda sağlık, ulaşım, eğitim, zirai üretim, sanayileşme sahalarında farkındalıklı hamleler gerçekleştirerek girdiği her seçimde Türk milletinin desteğini alarak demokrat yürüyüşünü sürdüren tarihi şahsiyetin darbe ile önünün kesilmesi, hukuksuz göstermelik yargılamayla idam edilmesi sonrasında duruş noktaları demokratik gelişimimizi şekillendirmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde Adnan Menderes Müzesi'nin inşa edildiğini hatırlatan Akkoyun, "Teorinin pratiğe dönüşmesi kadar toplumsal karşılığının bulunması da son derece önemlidir. Bu anlamlı kurumun tesisini yakından takip eden İçişleri Bakanı Eylül 2020 içerisinde müze çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Kitle iletişim araçlarına yansıdığı kadarıyla İçişleri Bakanı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 'Cumhurbaşkanımıza minnettarım. İşkencelerden yorulan Menderes'in, 'Çine Çayı'nın kenarında, söğüdün altını özlüyorum' dediği yere, 'Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım' talimatının tamamlanmasına az kaldı. Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor' ifadelerini kullandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çalışmalara gerekli destek vermeye ve ilgi göstermeye devam etmektedir. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve yönetimi 17 Şubat'ta bir ziyaret ile çalışmaları yerinde inceledi. Olayın tabiatı gereği müzenin adının taşıyan devlet adamının ismini yükseköğretimde temsil eden üniversitenin yakın teması bundan sonrasına bilimsel ve kültürel katkının da işareti olmuştur. Zira müze ziyaretlerin yanında akademik katkılarla kendisini güncelleyebilecektir "dedi.

22 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanından Aydın'da tesisi tamamlanmak üzere olan Adnan Menderes Müzesi'ni helikopter ile gerek çalışmaları yerinde incelediğini aktaran Akkoyun şunları söyledi;

"Vilayet yönetimin karşıladığı Bakan müzede incelemelerde bulundu. Müzenin Türkiye'nin en önemli demokrasi dönemecini bugünkü ve yarınki nesillere yansıtma görevi herkes tarafından takdir edilmektedir. Gazeteci yazar Yavuz Donat, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile ziyaret ettiği müze hakkında Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı 'Adnan Menderes Müzesi' başlıklı makalesinde 'demokrasi şehidi Adnan Menderes'in aziz hatırasına yakışan bir eser olmuş' vurgusu yapmıştır. Doğup yetiştiği Aydın'da milli mukavemet hareketine iştirak eden, Türk milletinin bağımsızlığını dünyaya kabul ettirmesi sonrasında ikinci çok partili sisteme geçiş esnasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dikkatini çeken genç bir siyasetçi, II. Dünya Savaşı'na müteakiben dörtlü takrirle giriştiği hareketle topluma 'menderes, demokrasi çıkışı' fırsatı vermiştir. Demokrat Parti, kurulduğu andan itibaren çıkış eserlerini tesis edilmesine zemin hazırlamış, 'beyaz ihtilal' sonrasında bizzat Adnan Menderes'in genel başkanlığı ve başvekilliği ile geçen on demokrasi yılına imza atmıştır. Türk milleti 1960 yılındaki sonraki darbelerin her birinden hem ders çıkarmış hem de ders vererek demokratik gelişimine devam etmiştir. Böylesine mühim sürecin bir müzeyle topluma takdim edilmesini takdirle karşılıyor, sahiplenilmesi hususunu her platformda paylaşmaya davet ediyoruz."