ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti

ADÜ Söke Sağlık Hizmetler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter'in açılış konuşmasının ardından iki oturum şeklinde organize edilen eğitimin ilk bölümünde Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince tarafından ADÜ'nün ve yüksekokulun tanıtımı yapıldı. İkinci oturumda ise uzaktan eğitime yönelik olarak teorik ve uygulama derslerinin yürütülmesi, derslerin takibi, sınav portalı gibi konular hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen oryantasyon eğitimi, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince ve Yüksekokul Tıbbi Hizmetler Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Halise Çinar tarafından öğrencilerden gelen tüm soruların cevaplanması ile tamamlandı.

Eğitimin sonunda, öğrencilere başarılı bir akademik yıl geçirmeleri temennilerinde bulunuldu.