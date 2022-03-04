ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, “Fakülte olarak var olan koşulların daha verimli olması için fikirler ürettik, girişimlerde bulunduk. Memnuniyet içinde, heyecan ve coşkuyla bir dizi planlı faaliyetler yürüterek Fakültemizin gelişmesini, kendini yenilemesini sağlamaya çalışmaktayız, aynı istekle de devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak ve bu katkıdan mutlu olmaksa en büyük arzumuz. Katılımınız için her birinize teşekkür ederim. Dekanlık olarak yapıcı eleştirilerinize ihtiyacımız var. Bahar yarıyılın, hepimize hayırlı olmasını bir kez daha diliyor, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bahar yarıyılının ADÜ ve Spor Bilimleri Fakültesi için başarılı bir dönem olmasını dileyerek konuşmasına başlayan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, geliştirilen projelere destek olmaya hazır olduklarını belirtti. Akademik ve idari personelin aidiyet duygusu taşımasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ali Akyol, önümüzdeki çağa yönelik ders seçimlerinin ve eğitimin tamamen yüz yüze yapılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, Spor Bilimleri Fakültesi'nin mevcut durumu, Fakülte programları, öğrencilerin danışmanlık hizmetleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencilerin belirleneceği özel yetenek sınavları, akademik kültürel ve sosyal faaliyetler, akademik ve idari personeldeki hareketlilik konuları ele alındı.

Toplantı, akademik personelin görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından sona eren toplantıya ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve fakülte akademik personeli katıldı.