ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 2022-2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavlarını gerçekleştiren Spor Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret etti.

Özel yetenek sınav sonuçlarına göre Spor Bilimleri Fakültesi'ne toplam 310 öğrenci alınacak olup bunların 98'i kadın, 177'si erkek, 11'i engelli ve 24'ü milli sporculardan oluşacak. Adaylar bu yıl tek aşamalı voleybol, futbol, basketbol, hentbol, güreş, atletizm, yüzme tenis ve badminton olmak üzere 9 farklı branştan birini seçerek kendi aralarında her bölüm için yarışacaklar.

Öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim görmüş ve kariyer yapmış, dünya standartlarında eğitim veren güçlü bir kadro tarafından yetiştirildiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Spor Bilimleri Fakültemiz ‘Şampiyonlar Okulu' olarak marka haline geldi. Bu yıl da fakülteye yeni başlayacak öğrencilerimiz ile başarılarımızın devam edeceğine inancım tam. Sınavlara giren tüm öğrencilere başarılar dilerim” dedi.

Fakülteye yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, “Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 1520 aday TYT, orta öğretim başarı puanı ve özel yetenek puanına göre 7 farklı programdan birine yerleşmek için birbiriyle yarışıyor. Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümleri bulunmaktadır. Milli sporcu bursları ise Fakültemize olan ilgiyi arttırdı. Yetenek sınavlarında, tüm branşlarda adayların jüri önünde tek tek değerlendirilmesi yapılıyor. Sınavlara giren öğrencilerimize başarıları dileriz" dedi.

26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak olan sınavların sonuçları ADÜ web sayfasından duyurulacak.