ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti

Spor Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu akademik ve idari personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; 2019-2020 akademik ve idari performansları değerlendirilerek öğrenci alımı, doluluk oranları, milli öğrenciler, 2020-2021 eğitim -öğretim yılı ve uzaktan eğitim konuları görüşüldü. Uzaktan eğitim süresince yaşanılan problemler ve çözüm yollarının görüşüldüğü toplantı, akademik performansın arttırılmasına yönelik öneriler ve 2020-2021 özel yetenek sınavları öğrenci alımları hakkında YÖK ve Spor Bilimleri Dekanlar toplantılarının değerlendirilmesiyle sona erdi.