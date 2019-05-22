ADÜ, Tarım ve Orman Bakanlığının pilot üniversitesi oldu

Aydın'da tarım ve hayvancılığın daha optimum şartlara taşınması ve reel ekonomiye en üst düzeyde katkı sunulması amacıyla hayata geçirilebilecek projeleri konuşmak ve tartışmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Bakanlık Hayvancılık Şube Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan'ın katıldığı toplantı gerçekleşti.

ADÜ Veteriner Fakültesinde Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya Veteriner ve Ziraat Fakültesi dekanları ve ilgili fakültelerin bölüm başkanları da katıldı. Tarım ve hayvancılığın sadece problemlerinin değil, sektörü daha iyiye götürmek için nelerin yapılabileceğinin de tartışıldığı toplantıda; üretimsel problemleri çözmek amaçlı sahaya yönelik çalışmaların yapılmasına, üreticiyi güçlendirip rekabet gücünü arttıracak bilimsel çalışmaların sahaya yansıtılması gerekliliğine dikkat çekildi.

ADÜ tarım ve hayvancılıkta pilot bir uygulamanın öncülüğünü yapacak

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üreticinin üretme gücünün ve motivasyonunun arttırılmasının ülke ekonomisini güçlendireceği bu projeye ADÜ'nün her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Aydın'a katma değer getirecek büyük bir projenin ilk adımını attıklarını belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile konuyla ilgili geçen hafta Ankara'da yüz yüze görüştüklerini söyledi. Bakanlığın Türkiye genelinde oluşturduğu iki pilot üniversiteden birisi olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin çalışmalar yürüteceğini ifade eden Aldemir, “Üretilen her proje reel sektöre dokunacak. Zaman içinde Üniversitemizin Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Tarım Bakanlığının bir kuluçka merkezi, Ar-Ge merkezi gibi çalışıyor olacak. İncir, kestane, zeytin, pamuk gibi İlimizin lokomotif ürünlerinin yanı sıra et ve süt besiciliğinde de üreticiden tüketiciye daha çok kazanç sağlayacak şekilde dağıtımın sağlanması için çalışmalar yürütülecek. Tarım ve hayvancılık alanında şehir, bölge ve ülke ekonomisine pozitif katkı oluşturabilecek projelerin öncülüğü yapılacak” dedi.

Hayvancılık Şube Müdür Yardımcı Cengiz Ceylanxda, toplantının çok verimli geçtiğini, Bakanlık olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin konuya duyarlılığından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca daha somut adımlar atmak için bu toplantının ikincisini Tarım ve Orman Bakanlığında, Aydın tarımına katkı ve emek vermiş ilgili paydaşların üniversite öncülüğünde katılımıyla Bakan Pakdemirli'nin de teşrifleriyle yapmak istediklerini belirtti.