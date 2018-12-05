ADÜ Teknokent başarılı çalışmalarına devam ediyor

TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağladığı BİGG programı kapsamında İzmir'de gerçekleşen ikinci ön elemeye ADÜ Teknokent'i temsilen katılan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik, 20 kişi arasından birinci seçilerek, Ankara'da gerçekleştirilecek final aşamasına katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi ve ADÜ Teknokent bünyesinde başlayan uygulayıcı kuruluş çağrısı ile Temmuz 2018 itibariyle girişimci adaylarının iş fikri başvuruları değerlendirilmeye devam ediyor. ADÜ Teknokent, uygun bulunan iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirip nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlıyor.

Marka ve Patent Ofisi faaliyete başladı

ADÜ'deki akademisyen ve öğrencilere ait buluş veya fikirlerin daha başarılı bir şekilde sonuca bağlamak, marka ve patent alanında etkin bir çalışma disiplini oluşturmaya çalışmak amacıyla ADÜ Teknokent bünyesinde kurulan Marka ve Patent Ofisi, Mühendislik Fakültesinde faaliyetlerine başladı.

Marka ve Patent Ofisi'nde, buluş bildirimlerinin alınması, patent ön araştırma çalışmalarının başlatılması, yapılan araştırmalar hakkında patent vekiline rapor hazırlanması, gerekli takibin ve incelemelerin yapılarak patent hakkında bilgilendirmelerin yapılması, patentlerin ticarileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak.

Marka ve Patent Ofisi, hafta içi 15.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.