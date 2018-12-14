ADÜ Teknokent'te maden sektörü temsilcileri bir araya geldi

Maden sektörü temsilcileri ve Adnan Menderes Üniversitesi'nde maden alanı ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenleri bir araya getiren toplantı, Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme salonu'nda gerçekleşti.

Yapılan görüşmeler sonucunda maden sektörü ile ilgili AR-GE çalışmalarının önemine değinilerek gelecek dönemlerde bu çalışmaların Aydına sağlayacağı faydalar üzerinde duruldu. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi'nin yürütücülüğünde yapılan toplantıda, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, bu tür toplantıların, üreticiye yarar sağlayabilecek projelerin oluşmasına katkı sunacağını belirterek, maden sektörünün bölgemiz ve ilimiz açısından faydalarına değindi.

Toplantının ardından, maden sektörü temsilcileri ile birlikte ADÜ Teknokent'in faaliyet alanı gezilerek firmalar ile görüşmeler yapıldı.