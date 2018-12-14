İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Teknokent'te maden sektörü temsilcileri bir araya geldi

Maden sektörü temsilcileri ve Adnan Menderes Üniversitesi’nde maden alanı ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenleri bir araya getiren toplantı, Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme salonu’nda gerçekleşti.

Maden sektörü temsilcileri ve Adnan Menderes Üniversitesi'nde maden alanı ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenleri bir araya getiren toplantı, Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme salonu'nda gerçekleşti.


Yapılan görüşmeler sonucunda maden sektörü ile ilgili AR-GE çalışmalarının önemine değinilerek gelecek dönemlerde bu çalışmaların Aydına sağlayacağı faydalar üzerinde duruldu. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi'nin yürütücülüğünde yapılan toplantıda, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, bu tür toplantıların, üreticiye yarar sağlayabilecek projelerin oluşmasına katkı sunacağını belirterek, maden sektörünün bölgemiz ve ilimiz açısından faydalarına değindi.


Toplantının ardından, maden sektörü temsilcileri ile birlikte ADÜ Teknokent'in faaliyet alanı gezilerek firmalar ile görüşmeler yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.