ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi işitme engellilere umut oldu

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Umut'un sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi aldığı ziyarette, aileye geçmiş olsun dileklerini sundu. Ayrıca Umut ile yakından ilgilenen hayırsever işadamı Raif Cem Bınışık Bey'e de Umut'un zorlu tedavi sürecinde aldığı sorumluluk ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Aldemir, “Umut'un zorlu tedavi sürecini tamamlamasını bir müjde olarak kabul edip, sevincinizi paylaşıyorum, örnek davranışınızı takdir ediyorum.” dedi.

“Hastanemizin İl Sınırlarını Aşarak Tüm Bölgeye Hizmet Etmesi Bizleri Gururlandırdı”

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doğuştan işitme engelli Umut Yılmaz'ın sağlığına kavuşmasının aynı zamanda ADÜ'nün kat ettiği mesafenin de bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Üniversitemiz Hastanesine yaptığımız yatırımlar meyvelerini, Muğla'nın Bodrum İlçesi yakınlarından gelerek Hastanemizde tedavi olan Umut ile veriyor. Üniversitemiz Hastanesi'nin il sınırlarının dışına taşarak tüm bölgeye hizmet etmesi bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki dönemlerde hastanemize yaptığımız yatırımları arttırarak Umut gibi birçok hastamıza şifa olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Umut'un tedavisinde desteklerini esirgemeyen Raif Cem Bınışık, doğuştan sağır prematüre bir bebek olarak dünyaya gelen dört yaşındaki Umut Yılmaz'ın 1 Mart 2019 tarihinde, ADÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Servet Akyüz Tarafından son teknoloji bionik kulak (koklear implant) ameliyatının gerçekleştirildiğini belirterek, Umut'un sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

“Umut'un Yolunu Açan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesidir”

Bodrum Yalıçiftlik Mahallesi'den 360 kilometre yol gelerek doğru ve yerinde yönlendirmeler ile tedavi sürecini tamamladıklarını belirten Bınışık, “ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinden çok memnun kaldık. Gerekli teknik ve tedavileri profesyonel bir şekilde sağladı. Umudun yolunu açan ADÜ Hastanesi hocalarıdır. Ben burada çok modern bir hastane ve sağlam bir ekipten bahsediyorum.” diyerek Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Sema Başak, Doç. Dr. Mustafa Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Servet Akyüz, ameliyat sonrası hastayı yalnız bırakmayan implant ekibinden, kontrollerini yapan Osman Tığ ve Odyolog Oğuz Akyol teşekkürlerini iletti.

“Mobil Tarama Hizmetleri Sağlanmalı”

Prematüre doğan çocuklarda sağırlık sendromunun yaygın olduğunu bu sebeple de tarama testlerinin büyük önem taşıdığını aktaran Bınışık, ailelerin doğru yönlendirilmesi gerektiğinin ve uzak köylerde mesafe sebebiyle tanı ve tedavinin aksadığını belirterek, mobil tarama hizmetleri ile köylerde taramalar yapılabileceği birçok işitme engelli çocuğun erken tanı ile sağlığına kavuşabileceği önerisinde bulundu ve Sağlık Ocaklarının erken tanı aşamasında hassasiyet göstermesinin vurguladı.

İlk Duyduğu Ses Annesinin Sesiydi

Anne Feray Köse, Umut'un tedavisinde emeği geçen Üniversitemiz Hastanesi ekibine teşekkürlerini sunarak, “Ne mutlu ki bana artık oğlum duyuyor. Tedavisinde emeği geçen başta Dr. Öğretim Üyesi Servet Akyüz olmak üzere tüm ADÜ Hastanesi ekibine teşekkür ederim. Umut işitme engelli çocuklara umut olsun. Aileler tedavi sürecinden korkmasın, uygun tedaviyle tüm zorlukların aşabilirler” dedi.

Umut ile oyunlar oynayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ziyaretin sonunda Umut ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve başarılı ve sağlıklı ömür sürmesini diledi.