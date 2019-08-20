ADÜ Tıp Fakültesi Rusya'dan ilk öğrencilerini ağırladı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi ile Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden I.I. Mechnikov Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında 2019 yılı Nisan ayında imzalanan protokol neticesinde başlayan iş birliği, Rusya'dan ADÜ Tıp Fakültesi yaz stajına gelen ilk öğrencilerle önemli bir aşamaya geldi.

I.I.Mechnikov Üniversitesinin daveti ile 2019 yılı Haziran ayı içerisinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Emre Dinçer'in Rusya ziyaretiyle devam eden ikili ilişki, Ağustos ayında ADÜ Tıp Fakültesi'nde staj yapan Rus öğrencilerle pekişti.

ADÜ Tıp Fakültesi değişim programları kapsamında yaz stajlarına devam eden yabancı uyruklu öğrencilere veda etkinliği düzenlendi. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Beşer, Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demirkıran, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD Dr. Öğr. Üyesi Engin Taştaban, Tıp Eğitimi ABD Dr. Öğr. Üyesi Selcen Öncü, UİK Koordinatörleri Öğr. Gör. Emre Dinçer ile Öğr. Gör. Selin Çelikbaş ile Rusya, Litvanya ve Romanya'dan gelen öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, öğrencilerin yaz stajı için üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek yıllarda da kendilerini Aydın'a beklediklerini ifade etti.

I.I.Mechnikov Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Valerii Dolgushin söz alarak Türkiye'den çok güzel anılarla ayrılacaklarını belirtti ve tüm üniversite personeline teşekkür etti.