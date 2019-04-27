ADÜ Tıp Fakültesine ‘En İyi Araştırma' dalında üçüncülük ödülü

Like Rat Model” adlı projesi, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi'nde “En iyi Araştırma” dalında üçüncülük ödülünü kazandı.

Proje koordinatörlüğünü Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya'nın yaptığı ve ADÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Akademisyenleri Prof. Dr. Rauf Onur Ek, Doç. Dr. Gökhan Cesur, Arş. Gör. Dr. Cenk Orak, Arş. Gör. Ferhat Şirinyıldız ve Arş. Gör. Dr. Gül Taşlı Yeşilçayır tarafından yürütülen çalışma 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi'nde uluslararası katılımcıların yer aldığı bildiriler arasında sunuldu.

Proje, deneysel otizm - benzeri hayvan modeli çalışması “En iyi Araştırma” dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.