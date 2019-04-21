ADÜ Turizm Fakültesi duvarlarinda kardeş şehir Marl izleri

Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'dan 43. Turizm Haftası nedeni ile Kuşadası'na gelen 6 genç Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde duvar resim çalışması yaptı.

Kuşadalı 6 genç geçtiğimiz Ekim ayında benzer bir çalışmayı Marl'da sokak duvarlarına yapmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'da, başlatılan barışı temsil eden ve Kuşadası'nın sembolü olan güvercinlerin duvar resimleriyle vurgulandığı ”Marl için Barış Güvercinleri" projesinin ikinci ayağı Kuşadası'nda gerçekleşti. Proje kapsamında kardeş şehir Marl'ın Belediye Başkanı Werner Arndt ile birlikte Kuşadası'na gelen gençler, Kuşadalı gençlerle birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi bahçesinin duvarına güvercin resimleri çizdi. Ressam Emel Atalay'ın katkılarıyla Kuşadalı ve Marllı gençler tarafında hazırlanan duvar resimleri ile seramik sanatçıları Yasemin Sözkesen Fatih Şimsek ve Soydan Aydoğdu'nun katkılarıyla hazırlanan, iki kent arasındaki dostluğu ve barışı simgeleyen seramik kabartma, fakülte öğrencilerinin ve Kuşadalıların büyük beğenisini aldı.

”Marl için Barış Güvercinleri" projesinin ikinci ayağı kapsamında hazırlanan duvar resimleri ve seramik kabartma Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Aziz Bostan'ın katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, ADÜ Turizm Fakültesi kampüs alanında bulunan Heinrich Ahlert Parkı'nın ardından yine aynı yerde iki şehir arasındaki dostluğu sembolize edecek olan duvar resim çalışmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, ”Marl için Barış Güvercinleri" projesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Arndt'ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise Marl ile Kuşadası'nın kardeş şehir ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını belirterek bu dostluğu daha ileriye götürmek için çalışacaklarını kaydetti.

Açılışın ardından kardeş şehir Marl'ın Belediye Başkanı Werner Arndt ile beraberindeki heyet, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu Kuşadası Belediyesi tarafından 2010 yılında iki şehir arasındaki dostluk ve barışın öncülerinden Heinrich Ahlert anısına inşa edilen parkı ziyaret etti.