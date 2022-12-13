ADÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Urla'yı gezdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Bölümü öğrencileri, İzmir'in Urla ilçesini ziyaret etti. Öğretim elemanları Alev Topçu ve Neslihan Hurda eşliğinde Urla'nın doğal ve tarihi bölgelerini gezen öğrenciler, etkinliğin çok keyifli geçtiğini söyledi.

ADÜ Turizm Fakültesi öğrencileri, ‘Hem Eğlendik, Hem de Öğrendik' etkinliklerinde farklı ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Öğrencilerin son durağı İzmir'in Urla ilçesi oldu. Doğal ve tarihi güzellikleri yerinde inceleyerek bilgi sahibi olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere Fransızca öğretim eleman Alev Topçu ve İngilizce öğretim elemanı Neslihan Hurda da eşlik etti. Öğrenciler Urla'da ilk olarak 360 Derece Araştırma Derneği'ne gitti. Dernekte Arkeolog Osman Erkurt ve Mualla Erkurt tarafından turizm fakültesi öğrencilerine arkeolojik verilere dayanarak ve antik dönemin tarihsel özelliklerine uygun şekilde yeniden yaptıkları teknelerle gerçekleştirdikleri deniz yolculukları hakkında bilgi verildi.

Klazomenai'ye hayran kaldılar

Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın öğle yemeği ikramında bulunduğu turizm fakültesi öğrencilere daha sonra Urla Sanat Sokağı'nı gezdi. Son olarak 12 İyon kentinden biri olan ve yerleşim tarihçesi M.Ö. 4000'e kadar uzanan Klazomenai'yi ziyaret eden öğrenciler, antik kente hayran kaldı.