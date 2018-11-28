ADÜ, Uluslararası Diş Hekimliği Kongresine ev sahipliği yaptı

Kongreye ADÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Sönmez, Fakülte Öğretim Üyeleri Prof. Şamil Akyıl, Prof. Dr. Senem Yiğit Özer, Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Onur Şimşek, akademik ve idari personelin yanı sıra çeşitli illerden ve üniversitelerden gelen diş hekimleri katıldı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Törün Özer, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Özer “Bugün burada 275 katılımcıyı ağırlıyoruz. Dünya Diş Hekimliği Haftası'nda bu etkinliği düzenlemekten dolayı ayrıca memnuniyetimi belirtmek isterim. Günün sonunda açtığımız İnternational Dent Care (IDC) gezisini gerçekleştireceğiz” diyerek, Diş Hekimliği Fakültesinin kurulum sürecini ve kongre hazırlık aşamalarını anlattı.

Konuşmanın ardından ADÜ öğretim üyelerinin hazırladığı Taş Mozaik Sergisi'nin açılışı yapılırken, etkinlik, Prof. Dr. Hakan Bilge Şen'in “Ağrı” konulu sunumu ve Dr. Öğr. Üyesi Behiç Alp Aytekin'in “Sosyal Medyada Görünürlük” sunumu ile devam etti.

Program İnternational Dent Care (IDC) gezisi, sözel bildiri oturumları ve çeşitli aktivitelerle son buldu.