ADÜ, URAP Türkiye sıralamasında 6 sıra birden yükseldi

Üniversitelerin akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını yürüten University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın 2022-2023 Türkiye ve dünya sıralaması verilerine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 6 sıra birden yükselirken; bölgedeki tüm üniversiteler arasında ADÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ile birlikte sıralamada geriye düşmeden yükselen 3 üniversiteden biri oldu.

URAP'ın 2022-2023 Türkiye sıralaması verilerine göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bir önceki yıla göre 6 sıra yükselerek, 54'üncü sıraya yerleşti. Clarivate Analytics-InCites ile YÖK'ün yayımladığı verileri kullanarak Türkiye'deki 183 üniversitenin akademik performansını özetleyen URAP 2022-2023 Türkiye sıralamasında, 54'üncü sıraya yükselerek akademik performansını arttıran ADÜ, bölge üniversiteleri içinde yükselişte olan 3 üniversiteden biri oldu.

2014-2015 yılları arasında 58'nci, 2015-2016 yılları arasında 57'nci, 2016-2017 yılları arasında 54'üncü, 2017-2018 yılları arasında 61'inci ve 2018-2019 yılları arasında 63'üncü sırada yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, URAP 2023 verilerine göre 54'üncü sıraya yükseldi.

Sıralamadaki yükselişte, URAP göstergeleri arasına bu yıl dahil edilen proje sayılarının etkisi olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitelerimizin araştırma etkinliklerini daha hassas ölçebilmek amacıyla bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu proje sayıları, URAP göstergeleri arasına eklendi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, akademisyenlerinin proje başarılarıyla sıralamada yükselişe geçti. Yükselen başarı grafiğimizde emeği olan, Üniversitenin her bir bireyini kutluyor, sizlerle gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

URAP nedir?

Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak için bilimsel 2 üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale ve atıflara dayalı bir sistem kullanan URAP, sadece erişilebilir ve güvenilir kaynaklardan elde edilen, objektif verilerle sıralama yapmaktadır.