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ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlıkta Kalite' değerlendirmesinden başarıyla geçti

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi sonucunda, ADÜ 89 puan aldı.


ADÜ'nün aldığı puanının ilk kez 85 üzeri olması nedeniyle Sağlıkta Kalite Standartlarına göre sağlık turizmi yapılabilmesinin ve hastanemize yurtdışından hasta kabul edilmesinin de önü açılmış oldu.


Hastane Yönetimi, “Kalite birim çalışanları ve tüm personelimizin özverili çalışmalarının yansıması olarak hastanemizin aldığı bu puan hepimizi memnun etmiştir. Bundan sonraki hedefimiz daha kaliteli sağlık hizmeti vererek çalışmalarımıza devam etmektir” açıklamasında bulundu.

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