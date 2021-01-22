ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu' unvanını aldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'ne, Aydın'daki ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamındaki başarılı uygulamalarından dolayı ‘Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' unvanı verildi.

Doğum hizmeti veren hastanelerde gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere ‘Bebek Dostu Hastane' unvanı veriliyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Barış Akcan ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Anık, belirlenen programa uygun olarak hizmet vermeye başlayan bebek dostu hastanelerin, doğum esnasından hemen sonra sağlık çalışanları aracılığıyla annelerin bebeklerini en iyi şekilde emzirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini bu sayede, bebek ile annenin duygusal yakınlaşmasının da en doğru şekilde gerçekleştiğini ifade etti.