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ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hemoroid tedavisinde son teknoloji uygulanıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde hemoroid ve benzeri hastalıkların tedavisinde ‘arter ligasyonu’ uygulanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde hemoroid ve benzeri hastalıkların tedavisinde ‘arter ligasyonu' uygulanıyor.


ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmakta olan lazer tekniğinden sonra ‘arter ligasyonu' olarak adlandırılan ve yüksek teknolojinin kullanıldığı damar bağlama işlemi uygulanmaya başlandı.


Yöntemin hastalarda başarı oranını daha da yükselteceğini belirten Prof. Dr. Pars Tunçyürek, “Lazer ve daha ileri teknolojinin klasik yöntemlerle birleştirilmesi sonucunda hemoroid ve fistül hastalığında en başarılı sonuçları almak olası” sözleri ile işlem hakkında bilgi verdi.

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