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ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşireliği’nin 2019-2020 yıllık eğitim planına göre düzenlediği ’intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama” eğitimleri gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşireliği'nin 2019-2020 yıllık eğitim planına göre düzenlediği 'intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama” eğitimleri gerçekleştirildi.


1, 8, 15, 22 Kasım tarihlerinde öğretim üyeleri bloğu seminer salonunda Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülengün Türk tarafından verilen eğitimlerde, hemşirelik uygulamalarının temelinde yer alan ilaç uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

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