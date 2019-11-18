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ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.


ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi adına saat değişikliği yapıldı. Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmamaları için hastanenin sosyal medya hesaplarından yeni saatler duyuruldu.


Yapılan yeni düzenlemeye göre öğleyin 12.00-13.00 akşam ise 18.00-19.00 arasında hasta ziyareti yapılabilecek.

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