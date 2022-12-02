ADÜ ve HEGEM arasında protokol imzalandı

Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Vakfı Ortaklığı ve paydaş kurumlar işbirliği ile yürütülen 'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilicini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme 2021-2030 Projesi' çerçevesinde; ADÜ ile HEGEM Vakfı arasında var olan iş birliği protokolüne bağlı olarak yürütülecek sertifika programlarının usul ve esaslarına ilişkin sözleşme imzalandı.

Kültürümüzün temelinde Sosyal Arabuluculuk ve uzlaşı kültürü bulunduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu noktada Sosyal Arabuluculara önemli roller düştüğünü ve toplumun inşasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Her bir sertifika programı için HEGEM tarafından oluşturulan öğretim hedeflerini gerçekleştirerek bireye kazandırılmasının amaçlandığı program; 'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi 2021-2030 Projesi' çerçevesinde verilen, 100 saat süreli teorik ve 50 saat süreli uygulama eğitimleri olmak üzere toplamda 150 kredi ders saat süreye dayanan süreçleri kapsayacak şekilde düzenlendi. ADÜ'nün de dahil olduğu bu anlaşma ile ilk etapta 50 binden fazla akademisyen ve 2 milyon üniversite öğrencisi projeye dahil oldu.

ADÜ Sosyal Arabuluculuk Koordinatörlüğü, ADUSEM ve HEGEM işbirliği ile oluşturulan projenin imza törenine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak ile ADÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Aybüke Kurt ve beraberindeki heyet katıldı.