ADÜ ve ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Protokol törenine Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ersen Yazıcı, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Hilal Aktamış, Dr. Öğretim Üyesi Taner Arabacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.

Protokol ile ADÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUSTEM) ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Destek Merkezi arasında, eğitim faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik alanlar öncelikli olmak üzere, bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar yürütülecek, düzenlenecek ortak faaliyetlerde taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak hedefleniyor.

Öncelikli olarak öğretmen eğitimleri olmak üzere, bu protokol kapsamında, eğitim öğretim faaliyetleri, öğrenme ortamları, bilimsel ve entelektüel bilgi paylaşımı, eğitimi destekleyici sosyal ve kültürel faaliyetler ile organizasyonlar olmak üzere, beş temel alanda işbirliğine gidilecek.