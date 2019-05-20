ADÜ Veteriner Fakültesi Koşusunu ‘Borantay' kazandı

İzmir Şirinyer Hipodromunda ADÜ Veteriner Fakültesi adına düzenlenen 7 koşulu programın 4. Koşusunda, 7 safkan İngiliz atının katıldığı yarıştan galibiyetle ayrılan isim Borantay (Lion Heart - Bin Umut / Sea Hero) oldu. Gizem Burçlu Uzun'un sahibi, Yavuz Sarıkaya'nın yetiştiricisi, Serdar Yılmaz'ın antrenörü olduğu 5 yaşındaki doru erkek safkan Borantay; jokeyi Mehmet Kaya idaresinde üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Çim pistte 1400 metre mesafe üzerinden yapılan koşuda, My Royal Sun (Royal Abjar - Popcorn / Bosporus) ikincilikte yer alırken, Oradınarıo (Unaccounted For - Karatutkum / Bin Ajwaad) üçüncü, Bay Jak (Pressing - Sarıçal / Bin Ajwaad) da dördüncü olarak tabelayı tamamladı. 53 bin TL birincilik ikramiyeli koşuda kazanan Borantay için bitiriş derecesi 1.22.76 olarak kayıtlara geçti.

Şeref tribünündeki kupa törenine ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Çetin, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Zekeriya Aydın ve İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan katıldı.

Yarış sonrası düzenlenen törende ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy, kazanan atın antrenörü Serdar Yılmaz'a kupasını takdim etti.