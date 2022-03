ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın (IVSA AYDIN) Topluluğu, Polonya'nın Olsztyn University of Warmia and Mazury in Olsztyn Üniversitesi'nden Ivsa Olstyn ekibini ağırladı.

Ivsa öğrenci grup değişimi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Ivsa Olstyn Topluluk Üyeleri ADÜ'nün ve Veteriner Fakültesi'nin yanı sıra Türk kültürünü ve Aydın şehrini yakından tanıma fırsatı buldular. Etkinlik kapsamında Üniversite öğretim üyeleri tarafından 'Tavşan ve Ginepiglerde Ultrasonografik Muayene', 'Kısrakta Jinekolojik Muayene ve Günlük Bakım', Deney Hayvanlarında Girişimsel Yaklaşım', '3D Baskının Veteriner Hekimlikte Kullanımı' dahil çeşitli konularda uygulamalı eğitimler düzenlendi. Yerli koyun ırklarımızdan olan Sakız Koyunu tanıtımı için Aydın Büyükşehir Belediyesi Sakız Koyunu Üretim Çiftliği ziyaret edildi. Ayrıca 'Arif Gürdal Tarım İşletmesi' ile 'İzmir/Sasalı Doğal Yaşam Parkına' teknik geziler düzenlenerek hem misafir öğrencilere hem de IVSA AYDIN üyelerinin mesleki bilgilerine katkı sağlandı.

ADÜ'yü temsilen etkinliği düzenleyen ekibe başkanlık yapan Ivsa Aydın Öğrenci Topluluğu Başkanı Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İlayda Şen, öğrenci değişiminin kısa süreli de olsa hem mesleki eğitimine hem de farklı kültürler tanınması adına çok önemli katkılarının olduğunu ifade etti. Ivsa Aydın topluluğu bünyesinde yapılacak etkinliklere katılım sağlamalarını tüm arkadaşlarına tavsiye ettiği söyleyen Şen, misafirlere Türkiye'yi, Aydın'ı, ADÜ'yü ve fakülteyi en iyi şekilde tanıtabilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenci değişiminin bir sonraki aşamasında Polonya University of Warmia and Mazury in Olsztyn Üniversitesi'ne on iki Ivsa Aydın Öğrenci Topluluğu üyesi 12-18 Mayıs 2022 tarihlerinde ziyarette bulunacaklar.